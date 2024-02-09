دعاء للميت بالجنة.. اللهم أنزله منازل الصديقين

يحرص عدد كبير من المسلمين على ترديد الأدعية في مختلف الأوقات، من بينهم من فقد شخص عزيز عليه، فيردد دعاء للميت بالجنة، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يقول في هذا الأمر، لذلك يبحث الكثير منهم عن دعاء للميت بالجنة، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

دعاء للميت بالجنة

بالنسبة لدعاء للميت بالجنة، أكد العلماء أنه لا توجد صيغة ثابتة لهذا الدعاء، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يأمل أو يحب، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، مستشهدًا بقول الله عزو وجل: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ».

تعرف على دعاء للميت بالجنة

وأوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أكثر من صيغة دعاء للميت بالجنة، قائلا إن أفضلهم عمل ختمة قرآن للمتوفى، وأن يدعو الولد الصالح له، والاستمرار في الدعاء.

وللحديث عن دعاء للميت بالجنة، قال «عبدالسميع» في مقطع فيديو عبر قناة دار الإفتاء على «يوتيوب» مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، حينما جاء رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يارسول الله هل لأبوي من حق عليا بعد وفاتهما، فقال له النبي:«نعم.. الدعاء لهما، والصلاة عليهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلى بهما».

صيغة دعاء للميت بالجنة

ويردد البعض في دعاء للميت بالجنة الصيغ التالية:

- اللهُمّ ارحمه واغفر له وتجاوز عن سيئاته.

- اللهُمّ أدخله الجنة واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.

- اللهم نور له قبره وآنس وحشته ووسع مدخله، اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة،اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين.

- اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

- اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، وعذاب النار.

- اللهم إن كان محسنا فزد من حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته.

ويمكن ترديد دعاء للميت بالجنة كالتالي:

- اللهم آنسه في وحدته، وفى وحشته، وفى غربته، اللهم أنزله منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين، اللهم أنزله منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

- اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

- اللهم أفسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة اللهم أعذه من عذاب القبر، وجاف الأرض عن جنبيه.