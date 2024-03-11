«معلومات الوزراء»: خطة الشمول المالي ضمت 20.3 مليون سيدة بنهاية 2023

أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أن البنك المركزي المصري أطلق فعالية الشمول المالي للمرأة، تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة الموافق يوم 8 مارس، ولمدة ثلاثة أسابيع.

زيادة التوعية المالية للسيدات

ولفت المركز على الصفحة الرسمية فيسبوك إلى أن البنك يطلق فعالية الشمول المالي للمرأة سنويًا اعتبارًا من 8 مارس وحتى نهاية الشهر، وذلك في إطار حرصه على زيادة التوعية المالية للسيدات، وتشجيعهن على استخدام الخدمات المالية الرسمية من خلال تعريفهن بأهمية استخدام تلك الخدمات وأثرها على تحسين مستوى معيشتهن.

فتح حسابات بنكية للسيدات بدون رسوم أو حد أدنى للرصيد

وأوضح المركز أنه يُسمح للبنوك خلال الفعالية بالتواجد خارج فروعها والأماكن العامة، لنشر الوعي المالي لدى المواطنين وخاصة السيدات، وتقوم البنوك بفتح حسابات بنكية للسيدات بدون رسوم أو حد أدنى للرصيد، مشيرا إلى ما يلي:

- 20 مليون سيدة من إجمالي 32.3 مليون سيدة تستفدن من الخدمات المالية بمعدل نمو 244% مقارنة بعام 2016 .

- 62.7 نسبة ارتفاع الشمول المالي للمرأة في نهاية ديسمبر 2023.

- 1.2 مليون منتج تمت إتاحته خلال فعاليات الشمول المالي للمرأة منذ 2019 وحتى مارس 2023 تتضمن مايلي «630 ألف حساب بنكي، 175 ألف محفظة ذكية، 420 ألف بطاقة مسبقة الدفع».