«بيطري الإسكندرية»: 3 شروط لاصطحاب الكلاب في الأماكن العامة (صور)

أعلنت الدكتورة صباح جارح، مدير مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، عن 3 شروط لاصطحاب الكلاب في الشوارع خلال مبادرة «إسكندرية بلا سعار» التي تتم بالتعاون مع وحدة السكان بالمحافظة.

وبحسب بيان مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، فهناك شروط وضوابط اصطحاب المواطنين الكلاب في الشوارع.

ضوابط اصطحاب الكلاب في شوارع الإسكندرية

- ارتداء الكلب الكمامة

- وجود الرخصة الحديدية «إثبات التطعيم».

-ارتداء الكلب المشد للتحكم في الحيوان.

مواجهة سعار الكلاب

كما تطرقت حملة التوعية إلى طرق الوقاية من مرض السعار في حالة العقر من الكلاب أو القطط.

- غسل الجرح بالماء والصابون لمدة رُبع ساعة

-الحرص على أخذ لقاح السعار في المواعيد المحددة: «اليوم الأول من العقر، واليوم الثالث، واليوم السابع، اليوم الأربع عشر، واليوم الثامن والعشرون».

- الحرص على تطعيم حيوانك الأليف ضد مرض السعار.