اختتام تدريب الشمول المالي وريادة الأعمال بمركز شباب الدوير بأسيوط

اختتمت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة في محافظة أسيوط، فعاليات برنامج الشمول المالي وريادة الأعمال بمركز شباب الدوير بالتعاون مع الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة لتمكين الشباب» ومنظمة العمل الدولية.

تدريب الشباب في أسيوط

وقال أحمد السويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة أسيوط إن التدريبات عقدت خلال الفترة من 15 إلى 18 من يناير لـ24 مستفيدا، ويهدف البرنامج إلى تدريب الشباب على كيفية إعداد موازنة، أساليب وطرق الادخار، أساليب اختيار التمويل المناسب لتحقيق الهدف، وتنمية قدراتهم المالية في مجال ريادة الأعمال وتوليد الأفكار والحصول على أفكار ومشروعات للدخول بها للمرحلة الأخيرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

خطورة المخدرات

ولفت وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط إلى أن مركز شباب عرب الجهمة بمركز القوصية نظم ندوة توعوية عن خطورة المخدرات على الفرد والمجتمع، ضمن خطة المركز لشهر يناير، بحضور 30 عضوا من طلائع المركز، وتهدف الندوة إلى توعية النشء بخطورة المخدرات والآثار الناجمة عنها على الشباب والمجتمع.