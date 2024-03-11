مي عمر: «زوجي أهم حاجة في حياتي واستعين برأيه دائما»

حلت الفنانة مي عمر ضيفة على برنامج «ألبوم صور» مع إيناس سلامة الشواف عبر محطة راديو «إنرجي 92.1»، ضمن خريطة برامج رمضان 2024.

وقالت إنها لا تحب أن يتدخل الناس في حياتها الشخصية، وتحرص على الخصوصية بشكل كبير.

مي عمر: بستخدم فلاتر بس مش مبالغ فيها

وتحدثت مي عمر عن استخدامها للفلاتر في الصور قائلة: «بستخدم فلاتر بس تكون طبيعية مش مبالغ فيها.. وبتضايق لما بلاقي الصورة بعيد عني مش شبهي.. وفي صور بحطها من غير فلتر لو متصورة بجودة كويسة».

وأشارت إلى أنها تحرص على تعديل المعلومات المغلوطة عن حياتها العملية، أما فيما يخص الانطباعات عنها، فلا تهتم بذلك، موضحة: «في حاجات مش بهتم أوي بالتصحيح والناس هيعرفوا مع الوقت.. مش كل الناس بتشوف الوش الحقيقي بتاعك لازم يقرب.. كل واحد بياخد الفكرة اللي في دماغه».

وأكدت أنها لا تحكم على الأشخاص من الخارج، واعتادت منذ صغرها ألا تحكم بالظاهر، لافتة إلى أن معارفها المقربين مستمرين معها منذ سنوات إلى جانب عائلتها المقربة منها.

مي عمر: زوجي أهم حاجة في حياتي

ووصفت مي عمر زوجها المخرج محمد سامي بأنه: «أهم حاجة في حياتها»، موضحة: «باخد رأيه في كل حاجة وبيدعمني»، مشيرة إلى أنها شخصية قاسية مع نفسها وتنتقد نفسها بشكل كبير.

وقالت إنها واحدة من 4 شقيقات، يعشن معظمهم خارج مصر، وأنها تفتقد شعور قربهن وتواجدهن معها طوال الوقت.