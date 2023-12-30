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مي عمر تفوز في مسابقة أفضل 100 وجه في العالم للعام الثاني على التوالي

كتب:

بسمة شطا
01:04 م | السبت 30 ديسمبر 2023
مي عمر

مي عمر

كشفت الفنانة مي عمر عن فوزها للعام الثاني على التوالي في مسابقة أجمل 100 وجه في العالم، من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

مي عمر تفوز في مسابقة أجمل 100 وجه بالعالم

وكتبت الفنانة مي عمر قائلة: «سعيدة جدا بفوزي في مسابقة أجمل 100 وجه في العالم للعام التاني على التوالي، وتحقيق مركزٍ متقدمٍ، وأن أكون أول مصرية والوحيدة اللي تكسب في المسابقة».

وتابعت مي عمر: «وكمان توصل للنهائيات لعامين متتاليين متقدمة على نجوم عالمين، السنة اللي فاتت لما كسبت فرحت جدًا إنّ فنانة مصرية عربية كسبت، السنة دي بأكد الفرحة وبشاركها مع كل جمهوري المصري والعربي».

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بقلم بسمة شطا