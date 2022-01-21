5 معلومات عن ألبوم تامر عاشور «تيجي نتراهن».. صور 4 كليبات

بعد غياب 3 سنوات عن الغناء، أطلق الفنان تامر عاشور، ألبومه الغنائي الجديد «تيجي نتراهن»، كي يكون باكورة أعماله الغنائية لعام 2022.

وترصد «الوطن» فى هذا التقرير، 5 معلومات عن ألبوم تامر الجديد:

10 أغنيات في ألبوم تامر عاشور الجديد

- الألبوم يتضمن 10 اغنيات وهم «تيجي نتراهن، أحلى الدنيا، حنلها وإنت بعيد، خليني في حضنك، وخلتني أحس، مفيش جدعنة، كان موضوع، الفترة دي، عود نتكلم، وكنت فين»

- الألبوم من انتاج تامر عاشور الشخصي وبتعاون فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين أبرزهم أحمد المالكي وتامر علي وسامح كريم ومايكل رامي ومحمد شفيق وشقيقه آسر عاشور وفهد ومحمدي وجمال الخولي ومحمود أنور

- صور تامر عاشور من الألبوم 4 أغنيات، تحت عدسة المصور والمخرج عماد قاسم.

- طرح تامر عاشور أولى أغنيات الألبوم نهاية شهر ديسمبر الماضي، وهي اغنية «تيجي نتراهن» في حين استكمل باقي الأغنيات خلال الساعات الماضية.

- يظهر شقيق تامر عاشور لأول مرة وهو آسر عاشور، كموزع في أغنيات الألبوم.

كلمات أغنية تيجي نتراهن

جدير بالذكر، أن أغنية «تيجي نتراهن» لـ تامر عاشور من كلمات عليم، وتقول كلماتها:

تيجى نتراهن

إنّ هيجي اليوم وتقولي أن أنتي ندمتي

وانّ الدنيا هتخليكي تعرفي قيمتي

حاولي تلاقى

من دلوقتي ليومها كلام

أعملي بس حساب قدّام

أنا حذّرتِك وابقي أفتكرى انِّك صمّمتي

تيجي نتراهن

أنّك راجعه

وان ساعتها مش هتلاقي حِجَج تقوليها

وأنّي هدوّر وشّى يوميها

علشان أزوّد على أوجاعِك مليون وجْعَه عيني فعينِك