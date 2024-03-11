القنبلة المنزلقة.. كلمة السر في تحويل دفة القتال بأوكرانيا لصالح روسيا

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا يحمل عنوان «القنبلة المنزلقة.. كلمة السر وراء تحويل دفة القتال لصالح روسيا في مواجهة أوكرانيا».

ولم تترك الحرب الروسية الأوكرانية بعد تجاوزها العامين، سلاحا حديثا أو قديما دون استخدامه، ومع تأكيد وزارة الدفاع الروسية تدمير نظام الدفاع الجوي الألماني باترويت في أوكرانيا، وعدم خروج نفي رسمي لذلك، بدأ البحث مجددا عن السلاح الذي استخدمته موسكو، والذي يبدأ الحديث معه من خلال أمريكا والدول الغربية عن استخدام روسيا قنبلة جوية رجحت موقف الجيش الروسي في الخطوط الأمامية.

ما مدى قوة القنبلة الروسية؟

القنبلة الروسية التي دمرت أنظمة الدفاع في الأوكرانية، وبحسب وسائل الإعلام الأمريكي والغربية، هي قنبلة طورتها وزارة الدفاع الروسية، من الحقبة السوفيتية إلى قنبلة منزلقة يبلغ وزنها 1.5 طن، و لها القدرة على إحداث حفرة يبلغ عرضها 15 مترا.

ونجح مفعول القنبلة المنزلقة، في وجهة نظر الخبراء العسكريين في تحويل دفة القتال لصالح الجيش الروسي في مدينة دونسييك، بعدما أظهرت قوة هائلة في قصف المواقع.