نصاب زكاة الفطر 2024.. اعرف من يستحقها

مع حلول شهر رمضان المبارك، يُقبل المسلمون على إخراج زكاة الفطر، التي تُعدّ شعيرة من شعائر الإسلام، وفرضًا واجبًا على كلّ مسلم ومسلمة.

ويختلف نصاب زكاة الفطر من عام لآخر، بالمستوي الذي يستطيع عليه الناس إخراجها وسعر الطعام في البلاد، وهذا العام قد حددتها دار الإفتاء المصرية بـ35 جنيها هذا العام للفرد الواحد كحد أدنى، أما الفدية فحددتها الإفتاء بـ30 جنيهًا كحد أدنى عن اليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام لسبب شرعي مستمر ومعتبر.

أهمية إخراج زكاة الفطر

وأكد الشيخ عويضة عثمان، أمين دار الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أهمية إخراج زكاة الفطر، فهي واجبة على كلّ مسلم ومسلمة، غنيًا وفقيرًا، وهي تخرج لكل المساكين والفقراء وكل ما لا يستطيع قضاء حاجته من مأكل وملبس، وذلك بدليل قول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]، موضحا أنّ زكاة الفطر تُطهّر النفس من اللغو والرفث، وتُغني الفقراء والمساكين، وتُساعدهم على قضاء حاجاتهم في يوم العيد.

مفتي الجمهورية: يجوز شرعا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان

والجدير بالذكر أن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قد أوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيها، جاء كحد أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مضيفا أن قيمة زكاة الفطر تعادل 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل فرد، نظرا لأنه غالب قوت أهل مصر.

وأشار إلى أنه يجوز شرعا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر. مناشدا المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعا- ظروفا استثنائية غيرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.