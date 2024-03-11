هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟.. «الإفتاء» تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية ردا على سؤال أحد المتابعين جاء نصه «هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟»، إنه يجوز وفقا للشريعة الإسلامية إخراج الزكاة نقدا، إذ يعد ذلك أفضل المقاصد وأقربها للشرع وأرفقها بمصالح الخلق؛ فهو الأقرب نفعًا للفقير، وبه يتحقق إغناؤه عن السؤال يوم العيد.

وأضافت الإفتاء أن الأصل في إخراج زكاة الفطر«طعامًا»، وعليه جمهور فقهاء المذاهب المتبعة، إلا أن إخراجها نقدا أمر جائز ومُجْزِئ، وهو مذهب طائفة من العلماء يُعْتَدُّ بهم، كما أنه مذهب جماعة من التابعين، منهم الحسن البصري فروي عنه أنه قال: لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر.

قيمة زكاة الفطر نقدا

وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في بيان اليوم، أن قيمة زكاة الفطر لشهر رمضان 2024 بقيمة 35 جنيها حد أدنى، وأشار إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة الفطر وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، إذ تعيش الأمة الإسلاميَّة، بل الإنسانية جميعًا، ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.

مصارف الزكاة

وحددت الشريعة الإسلامية الفئات التي تسحتق الزكاة، وهم ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وجعل الإسلام كفاية الفقراء والمساكين في صادرة مصارف الزكاة الثمانية لبيان أولويتهم في استحقاق الزكاة، وأنَّ الأصل فيها كفايتُهم وإقامةُ حياتِهم ومعاشهم، سَكَنًا وكِسوةً وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا.