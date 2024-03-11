مراسلة «القاهرة الإخبارية»: انتهاكات واقتحامات الاحتلال مستمرة في أول أيام رمضان

أكدت ولاء السلامين مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من مدينة رام الله الفلسطينية، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، موضحة أن قوات الاحتلال دعمت 25 آلية لاقتحام مخيم نور شمس بعد منتصف الليلة الماضية، وعملت على تجريف البنية التحتية لهذا المخيم.

اقتحامات مخيم نور الشمس

وأضافت في مداخلة عبر «جولة المراسلين»، مع الإعلامي حساني بشير، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المقاومة الفلسطينية كانت موجودة، وردوا على الاقتحامات المتتالية لمخيم نور الشمس بوابل من الرصاص الحي، كما جرى إعطاب عدة آليات في المخيم، حيث زرعت المقاومة والشبان الفلسطينيون عبوات ناسفة لإعطاب عدة آليات في مخيم نور شمس.

اعتقال 25 فلسطينيا

واقتحمت قوات الاحتلال سلسلة من المخيمات في مدينة الخليل وانسحبت منها، واعتقل الاحتلال نحو 25 فلسطينيا منذ منتصف الليلة الماضية وارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر إلى اليوم لأكثر من 7 آلاف فلسطيني من قطاع غزة.