تعنت الاحتلال في إدخال المساعدات يزيد معاناة سكان قطاع غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «تزايد معاناة سكان القطاع بسبب تعنت الاحتلال في إدخال المساعدات ومواد الإغاثة».

وأشار التقرير إلى أنه في قطاع غزة، بات مشهد هرولة الفلسطينيين وراء صناديق المساعدات الطائرة مألوفًا ومعتادًا لا يحرك سواكن العالم، لا أحد يوقف العدوان الإسرائيلي الذي سبب هذه المأساة وتلك المجمعات بمسميات عديدة تفضي إلى معنى واحد، هو المأساة بكل ما فيها.

ولفت إلى أنه ما أن تظهر الصناديق حتى تتسارع الخطى نحوها أينما تسقط برا أو بحرا، ويضطر الفلسطينيون أصحاب الأرض إلى أخذ ما تجود به الطائرات من السماء بعد أن عطل الاحتلال المساعدات التي تأتي برا إلى القطاع.

ويعيش أهل غزة يوميا كارثة إنسانية في ظل عدوان قتل ولا يزال يقتل كل شيء تدب فيه الحياة، وأصبح نحو 580 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة على بعد خطوة واحدة من المجاعة.