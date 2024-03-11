مسلسل المعلم رمضان 2024 تريند جوجل قبل ساعات من عرضه

أعلنت شركة سنيرجي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، تصدر مسلسل المعلم، تريند جوجل قبل ساعات من عرضه.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة سنيرجي، البوستر الدعائي للمسلسل المعلم، معلقة: مسلسل المعلم تريند جوجل قبل عرضه.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، والعمل من تأليف محمد الشواف عمرو الدرديري، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.