شيخ الأزهر: نحتاج قدرة إلهية لإنهاء حرب غزة

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أننا نعيش خلال الفترة الحالية أزمة لم نشهدها من قبل، مضيفًا: «آلاف مؤلفة قتلت في غزة وهي فاجعة كبرى، فما يحدث فوق قدرة البشر».

قتل الشهداء في غزة بطريقة متوحشة

وأشار «الطيب»، خلال أولى حلقات برنامج «أسماء الله الحسنى مع الإمام الطيب»، المذاع على قناة «الحياة»، إلى أن الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة قتلوا بطريقة متوحشة، لم يراع فيها كبار ولا نساء ولا أطفال، وهناك تعقب للأشخاص في الطرق والمدن والقرى وعند التهجير.

وأوضح أن ما يحدث في غزة ليس له من دون الله كاشفة والأمل متعلق بالله، والحل الآن يفوق قدرة البشر، داعيًا المشاهدين إلى اللجوء لله فهو الذي وعدنا أنه كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله، ونحتاج إلى قدرة إلهية لإطفاء هذه الحرب.