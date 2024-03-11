شيخ الأزهر: حرب غزة غرست القضية الفلسطينية في نفوس الصغار

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه في غزة سقط مئات الشهداء من الأطفال والنساء وأشلاء الجثامين، مضيفا: «سمعت صراخ طفل يخضع لعملية بدون تخدير بنج.. والاحتلال يتلذذ بهذه المشاهد».

المآلات من حرب غزة

وأوضح «الطيب»، خلال أولى حلقات برنامج «أسماء الله الحسنى مع الإمام الطيب»، المذاع على قناة «الحياة»، أنهم يريدون التسبب في آلام الشعوب والأسر بمشاهد غزة، بقدر ما نتألم بقدر ما يستمتعون، مشددًا على أن ما آلت إيه الحرب في غزة في صالح القضية الفلسطينية، منوهًا بأن القضية الفلسطينية كادت أن تنسى لأنه لا يوجد كتاب واحد في الوطن العربي بالتربية والتعليم يشرح القضية الفلسطينية على مستوى المراحل التعليمية المختلفة.

وأشار إلى أنه ربما تجد خريجا جامعيا لا يعرف الفرق بين المسجد الأقصى وقبة الصخرة، موضحًا أن حرب غزة غرست القضية في نفوس الصغار.