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دراما المتحدة

الرئيس السيسي وسلطان عمان يتبادلان التهنئة بحلول شهر رمضان

كتب:

محمد أبو عمرة
07:28 م | الإثنين 11 مارس 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.

وتبادل الزعيمان أخلص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته للشعب والقيادة العمانية الشقيقة بأن يعيد الله عز وجل عليهم الشهر الكريم بكل الخير والتقدم، وهو ما ثمنه السلطان العماني، معربا من جانبه عن خالص امتنانه لأخيه الرئيس السيسي، متمنيا لمصر وشعبها دوام الخير والازدهار.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.