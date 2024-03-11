الرئيس السيسي وسلطان عمان يتبادلان التهنئة بحلول شهر رمضان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.

وتبادل الزعيمان أخلص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته للشعب والقيادة العمانية الشقيقة بأن يعيد الله عز وجل عليهم الشهر الكريم بكل الخير والتقدم، وهو ما ثمنه السلطان العماني، معربا من جانبه عن خالص امتنانه لأخيه الرئيس السيسي، متمنيا لمصر وشعبها دوام الخير والازدهار.