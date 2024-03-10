عضو بـ«النواب»: رسائل الرئيس السيسي في يوم الشهيد أكدت قوة الدولة المصرية

قال النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، كشفت المسؤولية الكبيرة على عاتق الدولة وحرص القيادة السياسية ووعيها فيما يخص أمن مصر القومي.

معبر رفح مفتوح 24 ساعة

ولفت، في بيان اليوم، إلى أن كلمة الرئيس جاءت شفافة وصريحة جدا، فمعبر رفح مفتوح طوال 24 ساعة ومصر لم تغلقه، ومصاب الفلسطينيين هو مصاب مصري لكن مصر لن تتركهم وستظل تدافع عنه ونصرة لحقوقهم.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى ما أعلنه الرئيس السيسي بوضوح أنه لا يمكن خيانة الفلسطينيين ونضالهم وقضيتهم فهم صبروا ورابطوا من أجل قضيتهم، مشيرا إلى أن وقفة مصر الرافضة للعدوان واضحة للجميع ودفعت العالم للفظ الرواية الإسرائيلية فيما يخص الحرب.

تحرير سعر الصرف

وتابع، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت واضحة للداخل، فالموافقة على تحرير سعر الصرف جاءت بعد توافر سيولة نقدية دولارية ضخمة، والسعر المرن يناسب الأوضاع الآن.

واختتم: أن رسائل السيسي خلال كلمته في يوم الشهيد، أكدت على قوة الدولة المصرية ويقظة قيادتها وقوتها في مواجهة الأباطيل والأكاذيب من قبل الأعداء والمنصات المغرضة.