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دراما المتحدة

أحمد الفيشاوي: أرغب في تقديم عمل عن «مصاصي الدماء»

كتب:

عمرو هلال
08:08 م | الإثنين 11 مارس 2024
الفنان أحمد الفيشاوي

الفنان أحمد الفيشاوي

كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن رغبته في تقديم بطولة فيلم جديد عن «مصاصي الدماء».

الأعمال المختصة في الخيال العملي

وأوضح «الفيشاوي»، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في أولى حلقات برنامجها بالموسم الرمضاني 2024 «ع المسرح»، المذاع عبر قناة «الحياة»، أنه يحب أن يقدم مثل هذه الأعمال لأنه من عاشقي الأعمال السينمائية المختصة في الخيال العلمي.

ونوه إلى أنه يعيش تحت الأضواء منذ أن كان عمره 3 سنوات فقط، لأنه ابن أكبر نجوم السينما والتليفزيون، موضحًا أنه يحلم منذ سنوات أن هناك شخصًا يقود سيارة ويسقط من أعلى «كوبري أكتوبر».

وتابع الفنان أنه «يعمل على التحسين من نفسه، ويجري خلف نفسه من أجل هذا السبب».

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