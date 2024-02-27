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فيلم «عادل مش عادل» لأحمد الفيشاوي مهدد بالسحب من دور العرض

كتب:

ضحى محمد
10:36 ص | الثلاثاء 27 فبراير 2024
عادل مش عادل

عادل مش عادل

إيرادات ضعيفة حققها فيلم «عادل مش عادل» بطولة أحمد الفيشاوي بدور العرض، إذ تذيل المرتبة الأخيرة بين الأفلام الأخرى المنافسة.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، أن فيلم «عادل مش عادل»، حقق أمس 781 جنيها فقط، مما يهدد خروجه من دور العرض بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

قصة فيلم عادل مش عادل

تدور قصة فيلم عادل مش عادل في إطار كوميدي، من خلال شخصية شاب يقع في ورطة كبيرة، وعليه البحث عن طرق حلها، وتدخل في حياته فتاة، ولكن هل تكون ملجأ وعون له أم ستقف أمام طموحاته وتحقيق أحلامه، ومنذ طرح الفيلم بدور العرض لم يحقق إيرادات عالية، ولكنه حافظ على منطقة المنتصف بين الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض.

فيلم عادل مش عادل بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، دينا، محمود البزاوي، محمد رضوان، بدرية طلبة، تأليف أدهم سعيد وحسام كمال، إخراج أحمد يسري.

 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.