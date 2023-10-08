كيف يخفي أحمد الفيشاوي وشومه في أعماله الفنية؟.. الفنان يجيب (فيديو)
كتب:
نورهان نصرالله
10:22 ص | الأحد 08 أكتوبر 2023
الفنان أحمد الفيشاوي
مجموعة كبيرة من الوشوم تغطي جسده يتجاوز عددها الـ100 وشم غير قابل للمسح في أماكن متفرقة ما بين الصدر والرقبة والذراع والظهر، ولكن في أعماله الفنية يظهر دون تلك الوشوم مما يطرح تساؤلًا دائم لدى الجمهور: كيف يستطيع الفنان أحمد الفيشاوي أن يخفي وشومه في أعماله الفنية، وهو ما أجاب عليه الفنان نفسه بمقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام».
على مدار 60 دقيقة يتولى فريق المكياج إخفاء الوشوم من جسد أحمد الفيشاوي، عن طريق وضع لون أحمر فوق تلك الوشوم قبل أن يتمّ رشها بمادة من نفس لون الجسد، وهو ما يستغرق وقت طويل لتنفيذه قبل بداية أي مشهد يقوم بأدائه في أعماله الفنية، وذلك خلال كواليس تصوير فيلم «عادل مش عادل»، وهو ما جاء في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه معلقا: «هي الشغلانة بتتعمل كده.. مات الكلام».
أحمد الفيشاوي يكشف كيف يغطي الوشوم قبل تصوير مشاهد أفلامه
الفنان أحمد الفيشاوي في تصريحات تلفزيونية عن حبه للوشوم التي تغطي جسده، قائلًا: «أول تاتو قمت بعمله كان من 10 سنوات في قدمي ثم أصبح الأمر إدمان بالنسبة لي، ولكن كل وشم في جسدي له قصة مختلفة».
وعن تأثير تلك الوشوم على تصوير أعماله الفنية، أوضح الفيشاوي: «الوشم يتمّ تغطيتها باستخدام الميكاج في ساعة، وأذهب إلى التصوير مبكرًا حتى يتمّ تغطيته وأكون جاهزًا لبدء التصوير في الوقت المحدد».
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