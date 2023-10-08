كيف يخفي أحمد الفيشاوي وشومه في أعماله الفنية؟.. الفنان يجيب (فيديو)

مجموعة كبيرة من الوشوم تغطي جسده يتجاوز عددها الـ100 وشم غير قابل للمسح في أماكن متفرقة ما بين الصدر والرقبة والذراع والظهر، ولكن في أعماله الفنية يظهر دون تلك الوشوم مما يطرح تساؤلًا دائم لدى الجمهور: كيف يستطيع الفنان أحمد الفيشاوي أن يخفي وشومه في أعماله الفنية، وهو ما أجاب عليه الفنان نفسه بمقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام».

على مدار 60 دقيقة يتولى فريق المكياج إخفاء الوشوم من جسد أحمد الفيشاوي، عن طريق وضع لون أحمر فوق تلك الوشوم قبل أن يتمّ رشها بمادة من نفس لون الجسد، وهو ما يستغرق وقت طويل لتنفيذه قبل بداية أي مشهد يقوم بأدائه في أعماله الفنية، وذلك خلال كواليس تصوير فيلم «عادل مش عادل»، وهو ما جاء في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه معلقا: «هي الشغلانة بتتعمل كده.. مات الكلام».

أحمد الفيشاوي يكشف كيف يغطي الوشوم قبل تصوير مشاهد أفلامه