البيت الأبيض: لا يوجد تغيير في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا دالتون، إنه لا يوجد أي «تغيير» في العلاقة بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رغم التوترات الواضحة في الظهور إلى العلن نهاية هذا الأسبوع، بشأن ملاحقة الحكومة الإسرائيلية حول الحرب في غزة. وفقا لـ«سي إن إن».

وتابعت دالتون، في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، اليوم، أن بايدن أقام علاقة مثمرة مع نتنياهو على مدى عقد من الزمن، وهذه العلاقة تسمح للرئيس بأن يكون مباشرا وصادقا حين يتطلب الأمر ذلك.

متحدثة البيت الأبيض: لا يوجد تغيير في قوة العلاقات بين الزعيمين

وأكدت متحدثة البيت الأبيض أنه لا يوجد تغيير في قوة العلاقات بين الزعيمين، وأنهما تحدثا آخر مرة في منتصف فبراير الماضي.

وفي إجابة عن سؤال بخصوص تفاصيل الخطة الأمريكية المتعلقة بإنشاء ميناء مؤقت في غزة، أحالت دالتون الأمر إلى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، وأقرت بأن الأمر سيكون «معقدا»، موضحة أن هذه العملية من شأنها أن تستغرق عدة أسابيع ومن الأفضل ترك الأمر لوزارة الدفاع.