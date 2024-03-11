رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

البيت الأبيض: لا يوجد تغيير في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل

كتب:

ماريان سعيد
08:33 م | الإثنين 11 مارس 2024
البيت الأبيض

البيت الأبيض

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا دالتون، إنه لا يوجد أي «تغيير» في العلاقة بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رغم التوترات الواضحة في الظهور إلى العلن نهاية هذا الأسبوع، بشأن ملاحقة الحكومة الإسرائيلية حول الحرب في غزة. وفقا لـ«سي إن إن».

وتابعت دالتون، في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، اليوم، أن بايدن أقام علاقة مثمرة مع نتنياهو على مدى عقد من الزمن، وهذه العلاقة تسمح للرئيس بأن يكون مباشرا وصادقا حين يتطلب الأمر ذلك.

متحدثة البيت الأبيض: لا يوجد تغيير في قوة العلاقات بين الزعيمين

وأكدت متحدثة البيت الأبيض أنه لا يوجد تغيير في قوة العلاقات بين الزعيمين، وأنهما تحدثا آخر مرة في منتصف فبراير الماضي.

وفي إجابة عن سؤال بخصوص تفاصيل الخطة الأمريكية المتعلقة بإنشاء ميناء مؤقت في غزة، أحالت دالتون الأمر إلى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، وأقرت بأن الأمر سيكون «معقدا»، موضحة أن هذه العملية من شأنها أن تستغرق عدة أسابيع ومن الأفضل ترك الأمر لوزارة الدفاع.

اقرأ المزيد:

البيت الأبيض: المسنون والمرضى والنساء أولوية فيمن سيفرج عنهم من المحتجزين بغزة

البيت الأبيض: ندرس خيارات عسكرية لإدخال المساعدات إلى غزة عن طريق البحر

البيت الأبيض: يجب تحقيق وقف إطلاق نار مؤقت في غزة لإطلاق سراح المحتجزين وإدخال المساعدات

البيت الأبيض: بادين يوقع على مشروع قانون الإنفاق لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة
بقلم ماريان سعيد