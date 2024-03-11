بايدن: لن ندعم عملية عسكرية في رفح الفلسطينية دون خطة لأمن المدنيين

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه «لن يكون هناك عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، ما لم تكن هناك خطة لأمن المدنيين هناك»، والذين يبلغ عددهم أكثر من مليوني مدني.

الإدارة الأمريكية لا ترى حتى الآن أي خطط قابلة للتنفيذ

وأكد الرئيس الأمريكي في بيان صادر عن البيت الأبيض الأمريكي، أن الإدارة الأمريكية لا ترى حتى الآن أي خطط قابلة للتنفيذ بشأن أمن وسلامة أكثر من مليوني مدني في رفح الفلسطينية.

وأشار بايدن إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، «يوفر الأساس لسلام مستدام وتخفيف المعاناة وإعادة الرهائن».

على نتنياهو إيلاء المزيد من الاهتمام للأبرياء

وكان بايدن كرر في تصريحاته سابقة، أن على نتنياهو إيلاء المزيد من الاهتمام للأبرياء الذين يقتلون نتيجة الحرب.

وصلى المسلمون في غزة ورفح الفلسطينية، أمس الأحد، أول صلاة تراويح في شهر رمضان المبارك على ركام المساجد والمنازل.