35 ألف فلسطيني يؤدون صلاة التراويح بالمسجد الأقصى في أول أيام رمضان

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة التراويح في المسجد الأقصى المبارك، اليوم الاثنين، أول أيام شهر رمضان رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية، أن نحو 35 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح، فيما أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال منعت الشبان من الدخول للصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع تشديد الإجراءات في الأقصى ومحيطه للشهر الخامس على التوالي منذ اندلاع العدوان على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على حارس المسجد الأقصى

وفي سياق متصل، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على شاب أحد أبواب المسجد الأقصى، «باب الزاهرة»، ثم اعتقلته كما اعتقلت حارس المسجد الأقصى خليل الترهوني من القدس القديمة، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق.

ووضعت قوات الاحتلال أسلاكا شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى المبارك، لأول مرة منذ عام 1967، في منطقة باب الأسباط.