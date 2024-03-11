يصلون على ركام المساجد.. موعد صلاة التراويح في غزة

بدأت صلاة التراويح، أمس الأحد، إذ بدأ أداء صلاة التراويح أمس على ركام المساجد المدمرة جراء العدوان المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتم تحديد موعد صلاة التراويح في غزة رمضان 2024.

موعد صلاة التراويح في غزة رمضان 2024

تصلى صلاة التروايح في غزة، اليوم الاثنين، عقب أداء فريضة صلاة العشاء التي يرفع أذانها في تمام الساعة 7:05 مساء، وفقا لحسابات الهيئة العامة المصرية للمساحة. على أن تزيد دقيقة واحدة في كل يوم حتى نهاية شهر رمضان لتكون صلاة العشاء قي يوم 29 رمضان في تمام الساعة 7:27 مساء.

صلاة التراويح في غزة

وصلى عدد محدود من الفلسطينيين أول صلاة تراويح في غزة لشهر رمضان هذا العام، إذ أن معظم مناطق قطاع غزة، لم تشهد صلاة التراويح، على عكس الأوضاع السابقة، حيث كانت المساجد والساحات العامة تمتلئ بالمصلين.

صلاة التراويح في رفح

وفي مدينة رفح، رصدت أعداد قليلة من المصلين بجانب أنقاض المساجد والمنازل والطرقات لأداء صلاة التراويح.