«التضامن»: 1800 أسرة تستفيد من مشروع تحسين سبل العيش بالمنيا 

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مشروع تحسين سبل العيش بمحافظة المنيا يمكن 500 أسرة اقتصاديا من خلال تربية الماشية، إضافة إلى 300 أسرة عن طريق مشروعات تصنيع الألبان وتعزيز معرفة 100 أسرة بأساسيات تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن توفير 700 فرصة عمل.

تحسين سبل العيش

وأوضحت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها في قرى المنيا يأتي تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وتحقيقا للعدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والفرص، وتعزيز الشمول المالي، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجا، وتوفير الموارد في كل المناطق الجغرافية بالريف والحضر على حد سواء.

تمكين الرائدات الاجتماعيات

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى تدشين مشروع تمكين الرائدات الاجتماعيات في الشمول المالي وتسويق المنتجات المصرفية لبنك ناصر الاجتماعي، موضحة أن البنك يتناسب مع توجه الدولة المصرية في التوسع في تمويل تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، مؤكدة أن إدراج الرائدات الاجتماعيات في مشروعات التمكين الاقتصادي يحقق استفادة للمرأة الأولى بالرعاية، ويسوق منتجات بنك ناصر الاجتماعي، ومصدر دخل إضافي للرائدات.