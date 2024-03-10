التضامن تدشن حملة «إفطار صائم» تحت شعار «20 سنة أمناء على أموال الزكاة»

دشنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حملة بنك الطعام «إفطار صائم» خلال شهر رمضان المعظم والتي سيتم تنفيذها تحت شعار «20 سنة أمناء على أموال الزكاة»، وتجوب الحملة محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان.

كما تم إطلاق برنامج جديد يستهدف توفیر الغذاء الصحي للأطفال، في إطار حماية ووقاية الأطفال من أمراض سوء التغذية والتقزم والإعلان عن تجربة التطوع التفاعلية الجديدة، وإطلاق خدمة «كود الخير» للفئات المستهدفة، حيث يتم استخدام نقاط وتحويلها من جانب الأسر الأولى بالرعاية في عدد من السوبر ماركت وشراء الاحتياجات المناسبة لهم.

أول مؤسسة مصرية لمكافحة الجوع

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في تدشين الحملة والتي تأتي مواكبة بالاحتفال بمرور 20 عاما على تأسيس بنك الطعام.

مواجهة أمراض سوء التغذية والمناعة لدى الاطفال

كما يجري تنفيذ العديد من مشروعات إنتاج غذائي وحيواني ووقف النخيل والتصنيع الغذائي والتعبئة والزراعة لتوفير سلاسل الإنتاج وللعمل على تحقيق استدامة التمويل، إضافة إلى ما تقديم الخدمات المختلفة، وكذلك جهود التغذية المدرسية وتوفير وجبات مثالية لتوفير العناصر الغذائية المطلوبة للأطفال لمواجهة أمراض سوء التغذية والمناعة والتقزم لدى الاطفال وبرامج صحة الأمهات والرضع.

وأضافت القباج، أن القضاء على الجوع هو الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهو أولوية واهتمام من دول العالم والمنظمات الأممية والدولية خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية شديدة تأثرت بها مصر، وقامت الدولة في ذلك بتقديم العديد من البرامج وحزم الحماية للتخفيف من آثارها.

مشيرة كذلك إلى تأثر قضية مكافحة الجوع بما يشهده العالم من التغيرات المناخية ونتائجه في انحسار المساحات الخضراء، وقلة نصيب الفرد من المياه وغيرها من التبعات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي التحديات الإقليمية والعالمية التي تلقي بظلالها على المنطقة العربية، وذلك على المستوى السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، والثقافي، وعلى رأسها معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وما يلاقيه من تعذيب وإبادة ممنهجة، مشيرة إلى الموقف الواحد والثابت للدولة المصرية والتدخلات الإغاثية السريعة، حيث قدمت الدولة المصرية 60% من حجم المعونات وكان لبنك الطعام ومنظمات المجتمع المدني والتحالف الوطني وصندوق تحيا مصر جهود سريعة وواضحة في ذلك.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي الى الشراكة مع بنك الطعام في إتاحة العديد من فرص العمل في إطار التمكين الاقتصادي، حيث تتبنى الوزارة في مواجهة قضايا الفقر متعدد الابعاد منهج التحفيز على العمل فالجانب الاقتصادى يدعم الجانب الاجتماعى والسعى للاستثمار في البشر.

هذا ومن جانبه وجه محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، الشكر إلى نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، لحرصها على دعم كافة أنشطة بنك الطعام المصري، مؤكدا عزم بنك الطعام المصري تنفيذ أنشطته بشكل احترافي ومتكامل طوال الشهر الفضيل لضمان توفير الأمن الغذائي للمستحقين.

وقامت القباج بجولة تفقدت فيها مصنع التعبئة الخاص ببنك الطعام ودور المتطوعين في ذلك، كما قامت بتفقد مشروع التكية «تكية المحروسة» الذي أطلقه بنك الطعام ومشاهدة مراحل العمل داخل التكية «المطبخ المتنقل الخاص بتوزيع الوجبات الساخنة في ميادين مصر»، كخطوة جادة لتوفير الغذاء للأسر الأكثر احتياجا، كما شهد الضيوف الاستعدادات التي تجري لإعداد مائدة الرحمن الرئيسية لبنك الطعام المصري.