«التضامن» تطلق «بودكاست وعي في وعي» لتوضيح رأي الدين بالمقولات الموروثة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي «بودكاست وعي»، للرد على المقولات المنشرة وفق صحيح الدين، ومنها على سبيل المثال حسب ما ذكرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، «إحنا كبرنا لقينا أهلنا بيعملوا كده»، ومقولة «إحنا يعني غير الناس؟»، متسائلة: «مين مسمعش الكلام ده وغيره من كلام الأهالي اللي بيتوارثوه جيل بعد جيل حتى لو كانت عادات خاطئة وأفكار مغلوطة».

وأوضحت الوزارة أنه في الحلقة الأولى من «بودكاست وعي في وعي» مع الشيخ مجدي عاشور، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية الدينية، سيوضح رأي الدين على كل هذه المقومات.

عبارات جميلة

قال الدكتور مجدي عاشور، إنه كثيراً ما نسمع من يقول وما زال يردد مقولمة «من فات قديمه انتهى وسلو بلدنا كدا»، متسائلاً: «هل هذه العبارات تصلح في كل وقت وكل حال؟»، موضحاً أنها عبارات جميلة إذا كان المحتوى جميلاً وإذا كانت تدل على قيم وحضارة وأخلاق، أما إن كانت ضد الأخلاق والحضارة «فلسنا معها».

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، أنه من المفترض أن يطمئن الإنسان نفسه دائماً، قائلاً: «النبي علمنا هذا فقال لا يكن أحدكم إمعه ويقول إن أحسن الناس أحسنتم وإن أساؤوا أسأتُ ولكن وطنوا أنفسكم على إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساء الناس لا تسيئوا».

ونوه إلى أن هذا يجعل المعيار ليس ما تركه الآباء والأجداد ولكن ما هو الصح وما هي الأخلاق وما هو الذي ببني ولا يهدم ويعمر ولا يدمر، مؤكداً أنه بهذه الطريقة يكون لدينا منهج ونعرف أن بهذا الفهم وهذا المنهج أن الوعي حياة.