موعد عرض الحلقة 2 من مسلسل صيد العقارب.. ما مصير «عايدة» بعد لدغ العقرب؟

أحداث عديدة شهدتها الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، حيث بدأت أحداثها بظهور الدكتور «عايدة»، وهي في الجبل تصطاد العقارب، وتنجح في اصطياد عقرب نادر كانت تبحث عنه منذ سنوات، وانتهت أحداث الحلقة الأولى بلدغ العقرب لـ«عايدة»، ويبحث كثيرون عن موعد عرض الحلقة 2 من مسلسل صيد العقارب لمعرفة مصير عايدة بعد اللدغة.

موعد عرض الحلقة 2 من صيد العقارب

وفي وقت سابق، كشفت شبكة قنوات CBC عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب والتي تكون في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن تُعرض حلقة الإعادة يوم الأربعاء الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.

الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب

وتضمنت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، حديث الدكتورة «عايدة» مع زوجها «ياسين»، ورغبتهما في إنجاب الأطفال، إضافة إلى ظهور الفنان رياض الخولي، الذي يجسد شخصية «الحاج إسماعيل».

أحداث مسلسل صيد العقارب

تدول أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال حرب طاحنة تدور بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة، وشارك في المسلسل العديد من الفنانين إلى جانب غادة عبد الرازق، ومنهم سيمون، ورياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين من اخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.