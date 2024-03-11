ملخص الحلقة 1 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق.. ماذا حدث في نهايتها؟

أحداث شيقة ومثيرة تضمنتها الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق التي تجسد فيه شخصية «عايدة»، وهي سيدة تعمل في تجارة العقارب، وتقوم باستخلاص سمها وبيعها؛ لذا نستعرض في السطور التالية ملخص الحلقة 1 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق، لا سيما وأنه خطف اهتمام كثيرين من المشاهدين بمجرد عرض مشاهده الأولى.

ملخص الحلقة 1 من مسلسل صيد العقارب

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب بظهور الدكتور «عايدة»، التي تجسد دروها الفنانة غادة عبد الرازق، وهي في الجبل تصطاد العقارب، وتتوصل أخيرًا لعقرب نادر، وصفتها بأن «لدغتها والقبر»، إلى جانب ظهور عدد من رجالها يعملون معها في تجارة العقارب، على رأسهم «حمدان» الذي وبخته بشدة عندما لاحظت أنه ضم لفريقه صبي صغير السن يتيم الأب يعمل ليساعد أسرته.

كما تضمنت الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، حديث الدكتورة «عايدة» مع زوجها «ياسين»، وغربتهما في إنجاب الأطفال، فضلًا عن ظهور الفنان رياض الخولين، الذي يجسد شخصية «الحاج إسماعيل»، وهو والد «ياسين» زوج «عايدة»، وإرسال «الحاج إسماعيل» ابنه ليأتي بشقيقته من بيت زوجها بعدما تعرضت للضرب.

وحاول «ياسين» زوج «عايدة» الحديث مع شقيقه الأصغر «مصطفى» محاولًا نصحه لتغيير مسار حياته والاهتمام بمستقبله وعدم توريط نفسه في المشاكل، فضلًا عن لقاء ابن عمهم «علي» مع «تامر» زوج شقيقة ابنة عمه؛ محاولًا تهدئته، بعدما ضربه «مصطفى» لاعتدائه على شقيقته، وأحدث له إصابة في عينه، كما أقنعه «علي» أن يطلب مبلغًا من الماله من عمه «الحاج إسماعيل» ليطلق ابنته.

وانتهت أحداث الحلقة الأولى على لدغ العقرب لـ«عايدة».

أحداث مسلسل صيد العقارب

جدير بالذكر أن مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام، تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال حرب طاحنة تدور بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

وإلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم سيمون رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين من اخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة «CBC» يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.