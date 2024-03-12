أحداث شيقة ومثيرة تضمنتها الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق في رمضان، كان أبرزها الكشف عن هوية الدكتورة «عايدة» وعملها في صيد العقارب، إلى جانب بعض الأحداث الأخرى التي جعلت بمجرد انتهاء الحلقة الأولى، يزداد البحث عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان الحلقة الثانية.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 2

وفي إطار توضيح مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان الحلقة الثانية، يمكن الإشارة إلى أن قناة CBC، كشفت في وقت سابق لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد عرض وإعادة مسلسل صيد العقارب طوال شهر رمضان الكريم.

وحول مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان الحلقة الثانية، فإنه يمكن لكل محبي الدراما الرمضانية، مشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة الثانية غدًا الثلاثاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يتم عرض حلقة الإعادة يوم الأربعاء في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب

وتضمنت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، إظهار هوية بطلة العمل الدرامي وهي الدكتورة «عايدة» التي تعمل في تجارة العقارب واستخلاص سمها وبيعه، من خلال مشهد لها في الجبل وهي تصطاد العقارب، وتتوصل أخيرًا لعقرب نادر، وصفته بأنّ «لدغته والقبر»، إلى جانب ظهور عدد من رجالها يعملون معها في تجارة العقارب، على رأسهم «حمدان» الذي وبخته بشدة عندما لاحظت أنه ضم لفريقه صبيًا صغير السن يتيم الأب يعمل ليساعد أسرته.

كما تضمنت الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، حديث الدكتورة «عايدة» مع زوجها «ياسين»، ورغبتهما في إنجاب الأطفال، فضلًا عن ظهور الفنان رياض الخولي، الذي يجسد شخصية «الحاج إسماعيل»، وهو والد «ياسين» زوج «عايدة»، وإرسال «الحاج إسماعيل» ابنه ليأتي بشقيقته من بيت زوجها بعدما تعرضت للضرب.

عقرب يلدغ غادة عبد الرازق

وحاول «ياسين» زوج «عايدة» الحديث مع شقيقه الأصغر «مصطفى» محاولًا نصحه لتغيير مسار حياته والاهتمام بمستقبله وعدم توريط نفسه في المشكلات، فضلًا عن لقاء ابن عمهم «علي» مع «تامر» زوج شقيقة ابنة عمه؛ محاولًا تهدئته، بعدما ضربه «مصطفى» لاعتدائه على شقيقته، وأحدث له إصابة في عينه، كما أقنعه «علي» أن يطلب مبلغًا من الماله من عمه «الحاج إسماعيل» ليطلق ابنته.

وانتهت الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق بأزمة كبيرة للدكتورة «عايدة»؛ إذ لدغها عقرب شديد السمية، لتسقط على الأرض مغشيًا عليها ويكون هو المشهد الأخير في الحلقة الأولى.