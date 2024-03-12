أشاد عدد كبير من المتابعين بمسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق بعد عرض الحلقة الأولى على شبكة قنوات «CBC»، حيث شهدت العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة، كانت من أبرزها اصطياد الدكتورة «عايدة» عقرب نادر كانت تبحث عنه لسنوات طويلة، ما جعل الكثيرون يبحثون عن موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 2.

موعد عرض الحلقة 2 من المسلسل

يُعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 2 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق على شبكة قنوات CBC، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن تُعرض حلقة الإعادة يوم الأربعاء في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً، كما يُعرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC دراما بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك تعرض في تمام الساعة 9:30 مساءً.

أحداث عديدة شهدتها الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب بعد عرضها، كانت منها محاولة «ياسين» زوج «عايدة» الحديث مع شقيقه الأصغر «مصطفى» نصحه من أجل تغيير مسار حياته والاهتمام بمستقبله وعدم توريط نفسه في المشاكل، إضافة إلى لقاء ابن عمهم «علي» مع «تامر» زوج شقيقة ابنة عمه وحاول تهدئته بعدما ضربه «مصطفى» لاعتدائه على شقيقته.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في مسلسل صيد العقارب العديد من الفنانين، على رأسهم غادة عبد الرازق، ورياض الخولي، وسيمون، وعزوز عادل، ومنال سلامة، وصفاء جلال، ومي القاضي، وسيف الديربى، ومحمد علاء، وأحمد ماهر، ومجدى بدر، وسامية عاطف، ومحمد على رزق، وميار الغيطى، وعماد صفوت، وأحمد ماجد، وأحمد جمال سعيد، ومحمد صلاح، ومسلسل صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.