3 أوقات لا يرد فيها الدعاء في رمضان.. لا تفوتها

مع بداية شهر رمضان الكريم، تنصب آمال الكثيرين على عدم الخروج من الشهر الفضيل دون الاستجابة لدعائهم، خاصة وأن هذا الشهر هو الذي يتفرغ فيه المسلمون للعبادة والتقرب من الله تعالى، من خلال الصوم والصلاة وقراءة القرآن، ما يجعل هناك أوقات في هذا الشهر الفضيل مستحبة للدعاء، وتكون أوقات استجابة.

«3 أوقات لاستجابة الدعاء في رمضان»، هكذا كشف الداعية الإسلامي مصطفى حسني، عن الأوقات التي لا يرد فيهم الدعاء، والتي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

3 أوقات لاستجابة الدعاء في شهر رمضان.. ما هي؟

(1) عندما تجد قلبك

«أول ما تحس انك قادر وعايز تدعي، اعرف أن أبواب السماء مفتوحة»، هكذا أوضح حسني، مضيفًا: «سيد ابن عطاء الله يقول إذا فتح لك باب الدعاء فأعلم أنه يريد أن يعطيك».

(2) وقت الإفطار:

للصائم دعوة لا ترد، هكذا أوضح حسني، مضيفًا: «لما تسمع أذان المغرب، اجرح صيامك، كُل تمر أو اشرب مياه، واستقبل القبلة وادعي باللي نفسك فيه».

الثلث الأخير من الليل من الأوقات التي لا يرد بها الدعاء في رمضان

(3) الثلث الأخير من الليل:

«اقسم الليل من أول المغرب لحد الفجر على ثلاثة، وده اسمه الثلث الأخير من الليل، وده اللي بينزل فيه رب العالمين فينادي على الناس، هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه»، هكذا أوضح مصطفى حسني.