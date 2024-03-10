هند عبدالحليم تعلن تعرض والدتها لأزمة صحية وتطلب الدعاء

أعلنت الفنانة هند عبد الحليم، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تعرض والدتها لأزمة صحية، مطالبة جمهورها بالدعاء لها.

نشرت هند عبدالحليم صورة تجمعها بوالدتها معلقة: «يا حبيبتي يا أمي، ربنا يشفيكي ويعافيكي ويطمنا عليكي يا رب يا حبيبتي.. دعواتكم لأمي بالشفاء العاجل».

انفصال هند عبد الحليم

يذكر أن هند عبد الحليم، أعلنت انفصالها يناير الماضي، عن زوجها كريم قنديل، بعد زواج استمر 3 سنوات، في هدوء تام، حيث ما زال يربط الثنائي علاقة صداقة، وكل منهما يحمل الود والاحترام للآخر، حسبما صرحت لـ«الوطن».