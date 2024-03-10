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دراما المتحدة

هند عبدالحليم تعلن تعرض والدتها لأزمة صحية وتطلب الدعاء

كتب:

ياسمين محمود
04:58 م | الأحد 10 مارس 2024
هند ووالدتها

هند ووالدتها

أعلنت الفنانة هند عبد الحليم، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تعرض والدتها لأزمة صحية، مطالبة جمهورها بالدعاء لها.

نشرت هند عبدالحليم صورة تجمعها بوالدتها معلقة: «يا حبيبتي يا أمي، ربنا يشفيكي ويعافيكي ويطمنا عليكي يا رب يا حبيبتي.. دعواتكم لأمي بالشفاء العاجل».

انفصال هند عبد الحليم

يذكر أن هند عبد الحليم، أعلنت انفصالها يناير الماضي، عن زوجها كريم قنديل، بعد زواج استمر 3 سنوات، في هدوء تام، حيث ما زال يربط الثنائي علاقة صداقة، وكل منهما يحمل الود والاحترام للآخر، حسبما صرحت لـ«الوطن».

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