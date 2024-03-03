أفضل 12 وقتا لاستجابة الدعاء.. أهمها عند الإفطار وفي السجود

يتحرى العديد من المسلمين أوقات استجابة الدعاء على مدار اليوم أو تخصيص ساعة محددة في الأسبوع، أو في المواسم السنوية، إذ يعتبر الدعاء سلاح المظلومين ومفزع المكسورين، ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل قائلا «اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب».

أفضل أوقات لاستجابة الدعاء

وحول أفضل الأوقات لاستجابة الدعاء، فيقول الدكتور عطية لاشين، عضو لحنة الفتوى في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ الله قد سن الدعاء وحث عليه كونه يقرب العبد من ربه لافتا إلى أن هناك 12 وقتا يسن ويستحب للمسلم التوجه إلى الله للدعاء فيهم:.

- جوف الليل.

- وقت السحر.

- الساعة الأخيرة قبل الفجر.

- يوم الجمعة بعد العصر.

- يوم عرفة.

- عند فطر الصائم.

- بين الأذان والإقامة.

- الدعاء عند النوم على طهارة.

- شهر رمضان.

- ليلة القدر.

- وقت نزول المطر.

- أثناء السجود، وهو أقرب ما يكون به العبد من الله سبحانه وتعالى.

سنن الدعاء

من سنن الاستجابة:

- رفع اليدين عند دعاء الله تعالى.

- عدم الاستعجال في انتظار الإجابة.

- اجتناب الأكل الحرام، وفي الحديث: «ذكَرَ الرَّجُلَ يُطيلُ السَّفَرَ أشْعَثَ أغبَرَ، يَمُدُّ يديهِ إلى السماءِ، يا رَبِّ، يا رَبِّ، ومَطْعَمُهُ حَرَامٌ، ومَشْرَبُهُ حرَامٌ، ومَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وغُذِيَ بالحَرَامِ، فأنى يُستَجَابُ لذلكَ».

- افتتاح الدعاء بحمد الله تعالى والصلاة على نبيه الكريم.

٥- التوسل إلى الله بأسمائه العلى وصفاته الحسنى.