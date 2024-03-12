متى يجب إخراج زكاة الفطر؟.. «الإفتاء» تحدد أفضل موعد

شرع الله- سبحانه وتعالى- زكاة الفطر على كل مسلم، ذكرًا كان أو أنثى، حرًا كان أو عبدًا، وسواء كان من أهل المدن أو القرى، وقد فرضها الله على كل من يجد قوت يومه، حتى ولو كان فقيرًا.

وذلك تطهيرًا للنفس من البخل وغيره من الأخلاق الرديئة، كما أنها تكمل الأجر وتنمي العمل الصالح في نفس كل مسلم، وتُعدّ مساعدةً للمحتاجين والمساكين.

متى يجب إخراج زكاة الفطر؟ سؤال يشغل بال كثير من المسلمين، وهذا ما يرصده «الوطن» في السطور التالية.

متى يجب إخراج زكاة الفطر؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها، عن سؤال متى يجب إخراج زكاة الفطر؟، مشيرة إلى أن زكاة الفطر لها وقتان: وقت وجوب تتعلق فيه بذمة المكلَّف، ووقت أداء يجوز له أن يخرجها فيه، حتى وإن لم تتعلَّق بذمَّته، موضحة أن وقت الوجوب" فالـمُختارُ أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان؛ كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.

وتابعت «الإفتاء» حديثها عن متى يجب إخراج زكاة الفطر؟، موضحة أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؛ وذلك لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز تقديمها على الآخر؛ كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول، ولا يجوز تقديمُها على شهر رمضان؛ لأنه تقديم على السببين، فهو كإخراج زكاة المال قبل الحول والنصاب.

أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر

وأضافت دار الإفتاء المصرية، خلال إجابة سؤال متى يجب إخراج زكاة الفطر؟، أن أفضل وقت لإخراجها هو تقديمُها قبل صلاة العيد، وإن كان وقت الجواز يمتدُّ إلى مغرب يوم العيد، ويحرُمُ تأخيرُها عنه، ويجب قضاؤها حينئذ، وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، لافتة إلى أن زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأن الوقت الأفضل في إخراجها هو تقديمها قبل صلاة العيد.