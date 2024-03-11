كيفية حساب زكاة الفطر 2024 في الجزائر

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، عن زكاة الفطر 2024 في الجزائر وفقا للشريعة الإسلامية، داعية الأئمة إلى الشروع في جمعها ابتداء من منتصف شهر رمضان وحتى ليلة عيد الفطر المبارك.

زكاة الفطر 2024 الجزائر

يتم حساب زكاة الفطر 2024 في الجزائر، من خلال احتساب قيمة صاع من قوت البلاد ووفقا لآخر تحديث لوزارة الأوقاف الجزائرية فإن الصاع يبلغ 2 كيلوجرام.

زكاة الفطر 2024 الجزائر بالدينار الجزائري

وتبلغ قيمة زكاة الفطر 2024 في الجزائر بعد احتساب أسعار 2 كيلو من قوت البلاد من بنحو 120 دينار جزائري قد تزيد نظرا لاتفاع أسعار الحبوب وتختلف من مدينة لأخرى.

حكم زكاة الفطر في الجزائر

ذكر الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر أن زكاة الفطر واجبة بالسُّنَّةِ، وتحسب من خلال حساب صاع من غالب قوت أهل البلد عن كل نفس.

وتابعت الوزارة أنها واجبة على الرجل وعن أولاده إلى البلوغ وبناته إلى الزواج، وعن زوجته، وأبويه الفقيرين، ويكون وقت زكاتها من غروب شمس ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبله بيومين أو ثلاثة، ولا تسقط بِمُضِيِّ زمنها لمن وجبت عليه، ويأثم بتأخيرها لفوات الحكمة منها، وهي إغناء الفقير في يوم العيد، حتى لا يلجأ للسؤال لقوله عليه الصلاة والسلام: «أغنوهم عن سؤال هذا اليوم».

وعلى الرغم من أن الشروع في جمعها يبدأ من منتصف شهر رمضان، إلا أنها توزع على مستحقيها قبل عيد الفطر المبارك بيوم أو يومين فقط.

وتؤكد الوزارة جواز إخراجها نقدا، وهو ذهب إليه عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما من الصحابة وغيرهم من التابعين كما أفتى بذلك علماء الجزائر، الذين يروا أن إخراجها نقدا أنسب للفقراء.