ما هو أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر؟.. دار الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤلا عبر صفحتها الرسمية على موقعها الرسمي وجاء في نصه: «ما هو أفضل وقت لإخراج زكاه الفطر، وهل يجوز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان وقبل صلاة العيد وبعدها؟».

وأجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال «ما هو أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر»، موكدا أن زكاة الفطر لها وقتين، وقت وجوب تتعلق فيه بذمة المال والأصل فيه أن تجب بغروب آخر ليلة من ليالي شهر رمضان الكريم وهو ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة، والدليل على ذلك هو قول الشيخ الدردير المالكي في «الشرح الكبير»، بأنه تجب زكاة الفطر في أول ليلة عيد الفطر المبارك، ولا يمتد بعده على المشهور (أو بفجره).

أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر

وفيما يتعلق بوقت وجوب أداء زكاة الفطر، فإن الإمام النووي الشافعي قال في «روضة الطالبين» أن وقت وجوب زكاة الفطر بأنها تجب بغروب الشمس ليلة العيد كما قال الإمام المرداوي الحنبلي في كتابه «الإنصاف».

وقت أداء زكاة الفطر

وبخصوص وقت أداء زكاة الفطر، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن لا مانع من تعجيل زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان المبارك، وذلك لأن أداء زكاة الفطر تجب بسببين، الأول هو صوم شهر رمضان، والثاني هو الفطر من شهر رمضان فإذا وجد أحدهما يجوز تقديمه على الآخر ولكن لا يجوز تقديمها على شهر رمضان لأنه في ذلك الحالة يكون تقدم على السببين كمثل إخراج المسلم للزكاة قبل الحول والنصاب.

وبخصوص أفضل وقت لإخراج زكاه الفطر فإن الإمام المرغني الحنفي قال في كتابه «الهداية»، إن المستحب أن يخرج الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى، لأن النبي الكريم كان يفعل ذلك الأمر.