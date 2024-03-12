يعرض مسلسل محارب الحلقة 1 بطولة حسن الرداد على قناة CBC دراما 3 مرات يوميا، ويتضمن أحداثا شيقة في قالب درامي مثير.

مسلسل محارب الحلقة 1 بطولة حسن الرداد على قناة CBC دراما

فى ثلاث أوقات مختلفة، حرصت قناة CBC دراما على إعادة عرض مسلسل محارب الحلقة 1 بطولة حسن الرداد على قناة CBC دراما، وهي الساعة 10:30 مساء، و1:30 ظرها، و9 صباحا، حتى يستطيع المشاهدين متابعة أحداث المسلسل في الوقت المناسب لهم.

مسلسل محارب الحلقة الأولى بطولة حسن الرداد على قناة CBC

هذا ومن المعروف أنّ أحداث مسلسل محارب الحلقة الأولى بطولة حسن الرداد، بدأ عرضها الأول أمس على قناة CBC في تمام التاسعة مساء، حيث كشفت الأحدث عن محارب القادم من الصعيد هو وأسرته ليستقر في القاهرة بعد وفاة والده، وتربطة علاقة قوية بوالدته التي يعتبرها سنده الحقيقي في الحياة، ويعمل محارب سائق ميكروباص ومتزوج ويعيش في نفس المنزل مع أسرته، ويرفض تماما العمل مع حماه كي لا تحدث بينهم أي مشكلات مالية، وتنتهي أحدث الحلقة بوفاة والدته في حادث سيارة ما يسبب له صدمة قوية.