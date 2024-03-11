حكاية اختيار حسن الرداد لشخصية عزيز في مسلسل محارب.. ما علاقة الشارع؟

رواج كبير حققه مسلسل محارب بعد نشر البرومو الخاص به على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعبر منصة «watch it»، لما يحتويه من أحداث ومشاهد ممتعة، وتداوله رواد وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة محبي أعمال الفنان حسن الرداد، وسط حالة من التشويق لمشاهدة أولى حلقاته مساء اليوم.

عزيز محارب، هي الشخصية التي يؤديها الفنان حسن الرداد في مسلسله الجديد، والمقرر عرضه على قناة CBC، وجاء اختيار تلك الشخصية لأنه شخص بسيط وحقيقي «ابن الشارع»، وفق ما كشفه «الرداد» خلال حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج كلمة أخيرة، المُذاع على قناة ON.

سبب اختيار الرداد لشخصية عزيز محارب

«أنا اتربيت على مسلسلات بتقدم المواطن البسيط زي المدرس أو العامل وغيره.. المواطن اللي بتلاقيه في الشارع» حسب «الرداد»، موضحًا أنه يستمد أعماله الدرامية من المواطن نفسه، فضلًا عن أن الأعمال التي تتحدث عن بساطة المواطن، أصبحت قليلة: «مش لازم كل يكون ضرب وشبحنة عايزين نحكي قصص».

وقصة عزيز محارب، تجسيد لشخصية شاب صعيدي، متفوق في دراسته وحقق درجات عالية تمكنه من الالتحاق بكلية الطب، إلا أن بسبب ظروفه المادية وعمله الدائم منذ صغره منعه من تحقيق الحلم، «محارب عنده مسؤوليات منعته استكمال دراسته وأصبح يعمل في موقف على ميكروباص.. وخلال عمله هيقابل مصايب كثيرة ومفاجئة هيواجها خلال الأحداث».

عرض مسلسل محارب

ومن القنوات الناقلة لمسلسل محارب في رمضان قناة CBC، حسبما أعلنت القناة عبر موقعها الرسمي على «إنستجرام»، إذ نشرت البوستر الدعائي لمسلسل محارب والذي يحمل صورة حسن الرداد معلقة: «انتظروا النجم حسن الرداد مع أقوى النجوم في مسلسل محارب حصريًا على CBC في رمضان شهر الفرحة، دراما المتحدة»، ولمشاهدته دون فواصل إعلانية من خلال «watch it».