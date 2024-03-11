ملخص الحلقة 1 مسلسل محارب.. والدة حسن الرداد تتعرض للموت بسبب قميص الحظ

دارت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «محارب» الذي يجسد بطولته حسن الرداد، حول قيام «محارب» الذي يعمل سائق سيارة أجرة «ميكروباص» بالتجهيز لزواجه من ناهد السباعي، وفي خضم ذلك تجهز والدته التي تجسد دروها الفنانة عفاف شعيب كل ما يتعلق بهذا الزفاف، ولكن تحدث المفاجأة في نهاية الحلقة.

القميص المقلوب يتسبب في كارثة

تضغط أم محارب عليه قبل زفافه على ناهد السباعي لكي يرتدي فانلة بيضاء بالمقلوب خوفا عليه من العين والحسد، ولكن الابن يتعجب من تصرف والدته ويطرح الرداء من والدته، ولكنها تصر عليه أن يرتديها وتقول له إنها لن تحضر زفافه إن لم يفعل ذلك، فيوافقها محارب على مضض.

وعندما يكون حسن الرداد في الصالون لكي يتجهز للزفاف، تأتي إليه والدته لتتأكد بأنه ارتدى القميص، ولكنه يخبرها بأنه قد نسيها، فتصر على أن تذهب لتجلبها له وتأتي إليه في قاعة الزفاف، ويحاول أن يمنعها ولكن بلا جدوى.

تعرض والدة محارب لحادث

تذهب الأم مهرولة إلى البيت لتحضر له ما تظن أنه سيقيه من عيون الناس، ويكون البطل في تلك الأثناء منهمكا مع عروسه ومعازيمه في الاحتفال بزفافه، وفي تلك اللحظات تعود الأم مسرعة إلى حيث يُزف ابنها مع عروسه في أحد الشوارع الواسعة، وهنا تحدث الكارثة؛ تصدمها أحد السيارات التي يستقلها واحد من أصدقاء محارب لتقع الأم على الأرض والدماء تسيل من وجهها، وهنا تنتهي الحلقة الأولى.

قصة مسلسل محارب

يشار إلى أن أحداث مسلسل محارب تدور قصتها في إطار اجتماعي حول شاب قادم من الصعيد لكي يعيش مع أسرته في القاهرة بعيدا عن مشاكل أقربائه في البلدة، ولكن تتغير حياته بعد وفاة والده ويضطر إلى العمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا يغير مسار حياته.

والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وعابد عناني، وعفاف شعيب.