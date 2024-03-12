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«الصحة» تحذر من عادة سيئة على مائدة الإفطار.. و5 نصائح صحية للصائمين

كتب:

مريم الخطري
09:43 ص | الثلاثاء 12 مارس 2024
العصائر المحلاة- صورة تعبيرية

العصائر المحلاة- صورة تعبيرية

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا بشأن العصائر المحلاه بعد أول يوم من شهر رمضان، موضحة أن هناك عادة سيئة يقوم بها الكثيرين على مائدة الإفطار في رمضان يجب البعد عنها، إذ أن لها أضرار على صحة الجسم.

عادة سيئة على مائدة الإفطار في رمضان

ونصحت الوزارة  بالابتعاد عن شرب العصائر المحلاه في بداية كسر الصيام، لافتة إلى أنه يمكن استبدالها بالبلح المنقوع في اللبن.

 مجموعة من النصائح للمواطنين خلال شهر رمضان

وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح للمواطنين خلال شهر رمضان وجاءت على النحو التالي:

- الاعتماد على تناول الخضروات والفاكهة.

- الحرص على شرب المياه بكميات تصل الى 8 أكواب.

- ممارسة الرياضة كالمشي نصف ساعة بشكل يومي.

- البعد على تناوال المشروبات الغازية.

- تقليل تناول القهوة والشاي.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.