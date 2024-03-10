رسالة مهمة من «الصحة» بشأن موعد استلام شهادة تحاليل المقبلين على الزواج

أصدرت وزارة الصحة تقريرا رسميا لها بشأن كيفية إجراء فحص المقبلين على الزواج، وقالت الوزارة، إنه يجب على المقبلين على الزواج إجراء التحاليل قبل موعد الزفاف بـ6 شهور على الأقل، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، والبُعد عن السلوكيات الخاطئة والعمل على رفع التوعية الصحية لدي المواطن.

كيفية إجراء التحاليل الخاصة بالمقبلين على الزواج

وكشفت «الصحة» إجراء فحص المقبلين على الزواج، لافتة إلى أنه يتم الدخول إلى غرفة المشورة للمقبلين على الزواج، ثم التوجه إلى ويتم التوجه إلى وحدة صحية وهي أقرب وحدة صحية، وإجراء الفُحوصات المُتعددة التي أقرتها وزارة الصحة والسكان بشكل آمن دون تخوف أو قلق.

موعد استلام شهادة المقبلين على الزواج

وأوضحت «الصحة»، أن استلام نتائج الفحوصات للمُقبلين على الزواج يتم تسلمها خلال 14 يوما لا غير من إجراء التحاليل، وتتم مناقشة النتائج في جلسة سرية تتم بسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين، موضحة أنه يمكن معرفة أقرب وحدة صحية من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 015 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة في أسرع وقت.