مصر تتسلم 11 ألف طن قمح من أوكرانيا

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة 9 سفن بينما غادرت 7 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 39 سفينة منها «MR TRADER» التي ترفع علم سيراليون ويبلغ طولها 149 مترا وعرضها 23 مترا قادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة 11 ألفا و203 أطنان قمح لصالح القطاع الخاص.

حركة الصادر من البضائع

وأوضحت هيئة الميناء أنّ حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 14 ألفا و978 طنا تشمل 1012 طن ملح معبأ و807 أطنان علف بنجر و3811 طن رمل و400 طن يوريا و8948 طن بضائع متنوعة، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45 ألفا و922 طنا تشمل 12 ألفا و790 طن قمح و10 آلاف و282 طن خردة و11 ألفا و826 طن حديد و5204 طن زيت طعام و5820 ذرة.

حركة الصادر من الحاويات

وأكدت في تقرير لها، أنّ حركة الصادر من الحاويات بلغت 728 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 75 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3896 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 54 ألفا و950 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 80 ألفا و946 طنًا.

كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 4294 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وإمبابة وكوم أبو راضي والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 3972 شاحنة.