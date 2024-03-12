«القاهرة الإخبارية»: تحرك سفينة مساعدات من قبرص إلى غزة بعد ضغط كبير على إسرائيل

قال عمرو المنيري، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بروكسل، إن أول سفينة تحمل مساعدات إلى غزة انطلقت محملة بمساعدات إنسانية عبر الممر البحري في قبرص، وهو اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وخصوصا أسبانيا وإسرائيل.

انطلاق أول مساعدات عبر الممر الملاحي في قبرص

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن معنى هذا أن إسرائيل أخيرا وافقت على هذا الممر البحري والمساعدات الإنسانية، موضحا أن هذه السفينة كانت يجب أن تتجه منذ نحو يومين ولكن تأخرت بسبب التعقيدات الإسرائيلية، وهي المرة الأولى التي تنطلق فيها مثل هذه المساعدات ليس منذ 7 أكتوبر بل منذ 2007 في أول حصار فرضته إسرائيل على غزة.

وتابع أن هذه خطوة كبيرة نحو تحقيق إنقاذ وأول بادرة طيبة من الاتحاد الأوروبي في أن يكون له يد مباشرة في تقديم المساعدات بشكل مباشر إلى أهل غزة، موضحا أن الولايات المتحدة ضغطت بشكل كبير على إسرائيل وكذلك الاتحاد الأوروبي.