موعد وصول أول سفينة مساعدات إنسانية من قبرص إلى غزة (صور وفيديو)

تستعد السفينة التي تحمل اسم «أوبن آرمز» لتسليم أول شحنة مساعدات إلى قطاع غزة للإبحار من قبرص، عبر ممر بحري، وذلك بعد نحو 155 يومًا من عدوان قوات الاحتلال المستمر على القطاع، والذي تسبب في ارتقاء أكثر من 35 ألف شهيد.

وبحسب تقرير لموقع «بي بي سي» البريطانية، فأنّ مفوضية الاتحاد الأوروبي تأمل في فتح الممر البحر الواصل بين قبرص وغزة، نهاية الأسبوع الجاري، وهو ما يعني أن المساعدات قد يتم توزيعها مطلع الأسبوع المقبل.

والسفينة «أوبن آرمز» التابعة للمؤسسة، التي تحمل نفس الاسم وهي جمعية خيرية أمريكية، تقوم حاليًا بتحميل مساعدات لأهالي غزة، لتكون أول شحنة مرسلة إلى القطاع، الذي تمزقه دولة الاحتلال، عبر ممر بحري.

وقالت المؤسسة، في بيان، إنّ فرق من المؤسسة بالتعاون مع المطبخ المركزي العالمي الذي يتواجد في قبرص، هما المسؤولان عن تحميل المساعدات على متن السفينة التي ستتجه إلى شمال القطاع.

وأضافت، أن المؤسسة تستعد منذ أسابيع لفتح ممر المساعدات البحرية، والذي سيعمل على تكثيف عمل المؤسسة في المنطقة.

وكتبت المنظمة على موقع التواصل الاجتماعي إكس «تويتر سابقًا»: «سفينتنا تستعد للمغادرة.. محملة بأطنان من الغذاء والماء والإمدادات الحيوية للمدنيين الفلسطينيين».

3 weeks ago, the #OpenArms ship, in collaboration with @WCK, docked in Cyprus for a joint mission. What initially appeared as an insurmountable challenge is now on the verge of realization.



The endeavor to establish a humanitarian maritime corridor in #Gaza is making progress,… pic.twitter.com/njaOxGZtnn