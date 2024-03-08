تفاصيل بناء ميناء أمريكي في غزة لزيادة تدفق المساعدات.. ممر بحري من قبرص للقطاع

مع استمرار المعاناة الإنسانية وضعف تدفق المساعدات وتوزيعها داخل قطاع غزة، أعلن 3 مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية أن جو بايدن، سيأمر الجيش الأمريكي خلال خطاب حالة الاتحاد المنتظر، بإنشاء ميناء مؤقت في غزة للمساعدة في وصول المزيد من المساعدات الإنسانية، بحسب موقع «بوليتيكو» الأمريكي.

أحد المسؤولين، قال إن الجيش الأمريكي يمتلك «قدرات فريدة»، تسمح له ببناء ميناء أو جسر، لكن دون الحاجة إلى إرسال قوات أمريكية إلى غزة، وأضاف قائلًا: «نحن لا نخطط لأن تكون هذه عملية تتطلب وجود قوات أمريكية على الأرض».

خطوة تساعد السفن على الرسو

هذه الخطوة، وفقًا للمسؤولين، ستساعد السفن على الرسو على ساحل القطاع لتوصيل الغذاء والماء والدواء وغيرها من المساعدات، الإنسانية للفلسطينيين، وتعمل إدارة «بايدن» مع الحكومات والشركاء التجاريين لإنشاء ممر بحري من قبرص إلى غزة لإيصال المساعدات.

دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تسمح بدخول مساعدات كافية

وأكد المسؤولون أن الولايات المتحدة تلجأ إلى هذه المهمة لأن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تسمح بدخول مساعدات كافية للتخفيف من الأزمة الإنسانية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على غزة، ومعاناة أكثر من مليوني فلسطيني من الجوع في القطاع المحاصر.

معبر بري ثالث

وكشف موقع «بوليتيكو» أيضًا، أن الإدارة الأمريكية ستعلن عن فتح معبر بري ثالث إلى غزة، والذي أكدت الأمم المتحدة أنه سيسمح بتدفق المساعدات إلى الجزء الشمالي من القطاع، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لفتح المزيد من الطرق البرية التي تسمح بوصول المزيد من المساعدات.