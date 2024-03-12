«أونروا»: النازحون في غزة لا يمتلكون أي أموال لشراء السلع.. والمساعدات لا تكفي

طالبت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بـ«أونروا» إيناس حمدان، بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لأن المساعدات الإنسانية التي تدخل غير كافية.

أضافت في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد كارثية جراء نقص المواد الغذائية وزيادة أعداد النازحين، ونعاني نقصا كبيرا في الأدوية والمستلزمات الطبية، وانهيارا تاما بالمراكز الصحية في غزة.

وتابعت لأن القطاع التجاري في غزة انهار، والنازحون لا يمتلكون القدرة الشرائية للحصول على السلع.