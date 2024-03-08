«أونروا»: الاحتلال الإسرائيلي يقتل 37 امرأة فلسطينية يوميا في قطاع غزة
كتب:
منى صلاح
02:55 م | الجمعة 08 مارس 2024
صورة من قناة القاهرة الاخبارية خلال المداخلة
قالت القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام في «أونروا» إيناس حمدان، إنَّ الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثياً، والمجاعة تزداد يوماً بعد يوم.
وتابعت في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»: «37 امرأة تقتل يومياً في قطاع غزة، والنساء يتعرضن لأخطار كبيرة جراء القصف الإسرائيلي».
أكدت أنه يجب إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة والأوضاع لا تحتمل تأخيرها.
وتابعت: «نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وضمان إدخال قوافل المساعدات بشكل آمن».
وأكدت أنَّه لا يجب أن يكون العاملون بالمجال الإنساني هدفاً للقصف الإسرائيلي، ويجب ضمان سلامتهم.