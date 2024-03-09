«أونروا» لـ«الوطن»: بعض الدول قدمت دعما إضافيا لاستمرار عمل الوكالة في غزة

قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير الإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إنه لا زالت 16 دولة تجمد دعمها للوكالة، وفي المقابل هناك دول لا تزال تقدم الدعم الكافي لاستمرار عمل الوكالة في قطاع غزة، وتبرعت بمبالغ إضافية مؤخرًا.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأموال التي قدمتها بعض الدول لدعم «أونروا» يمكن من خلالها الاستمرار في العمليات لشهر أو بضعة أسابيع أخرى فقط، لكن الأزمة المالية أو الفجوة الموجودة في التمويل ستعود وتظهر من جديد إذا ما جرى رفع التجميد من الدول التي جمدت دعمها منذ عدة أسابيع.

«أونروا»: ربع سكان غزة يواجه خطر المجاعة

وفي وقت سابق أشارت حمدان إلى أن 90% من السكان في قطاع غزة يعانون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، ويواجه حوالي ربع السكان خطر المجاعة، مشيرة إلى أن استمرار الحرب يفاقم الأزمة الإنسانية.

وشددت على أنه لا بد من تسهيل مرور قوافل المساعدات الغذائية، كما تطالب «الأونروا» بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواعٍ إنسانية حتى نتمكن في الوكالة وكافة العاملين في المجال الإنساني من إدخال المساعدات بشكل كاف ومنتظم، في محاولة لإنهاء شبح المجاعة الذي يعاني منه القطاع المحاصر.