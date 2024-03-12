السيسي يهنئ أمير الكويت بحلول شهر رمضان: أمنياتنا للأشقاء بالأمن والاستقرار

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، حيث تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وأعرب الرئيس عن تمنياته بأن يعيد الله سبحانه وتعالى هذه الأيام المباركة على الكويت وقيادتها الحكيمة وشعبها الشقيق بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم الأمن والاستقرار على الأمتين العربية والإسلامية، وهو ما ثمنه أمير دولة الكويت، معربا عن صادق تمنياته لمصر بدوام الاستقرار والازدهار.